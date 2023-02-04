Китай поставляет России технологии для ведения войны в Украине, - The Wall Street Journal

Китай предоставляет технологии, необходимые российским военным для ведения войны в Украине, несмотря на международные санкции и экспортный контроль.

Об этом пишет со ссылкой на обзор российских таможенных данных The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Хотя Россия имеет возможность удовлетворять большую часть своих основных военных потребностей внутри страны, она в значительной степени полагается на импорт технологий двойного назначения, таких как полупроводники, необходимые для современной войны.

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Западные чиновники заявили, что их кампания экономического давления, начатая в феврале прошлого года, взорвет военную машину Москвы, поскольку она нацелена на экспорт в Россию компьютерных чипов, инфракрасных камер и радиолокационного оборудования.

Но таможенные и корпоративные записи показывают, что Россия все еще может импортировать эти технологии через страны, не присоединившиеся к усилиям США, направленным на отрезку Москвы от мировых рынков.

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Таможенные записи показывают, что китайские государственные оборонные компании поставляют навигационное оборудование, технологии глушения и детали истребителей находящимся под санкциями российским государственным оборонным компаниям.

Это лишь некоторые из десятков тысяч партий товаров двойного назначения – продуктов, имеющих как коммерческое, так и военное применение – которые Россия импортировала после своего вторжения в прошлом году, согласно таможенным документам, предоставленным C4ADS, вашингтонской некоммерческой организацией, специализирующейся на выявлении угроз национальной безопасности. Большинство поставок двойного назначения поступало из Китая, свидетельствуют эти данные.

Записи, с которыми ознакомился WSJ, показывают, что китайские компании – как государственные, так и частные – являются доминирующими экспортерами товаров двойного назначения, которые, по словам американских чиновников, вызывают особую обеспокоенность.

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WSJ проанализировал более 84 000 поставок, зарегистрированных российской таможней в период после того, как Запад приступил к кампании экономического давления, сосредоточенной на товарах, которые администрация Байдена назвала критически важными для российской армии.

"Утверждение о том, что Китай оказывает "помощь" России, не имеет под собой никаких фактических оснований, а сугубо спекулятивным и намеренно раздутым", - заявил Лю Пенгю, спикер посольства Китая в Вашингтоне, в комментарии WSJ. Лю подтвердил давнюю позицию Пекина, что Китай выступает против того, что он называет односторонними санкциями, не имеющими под собой никаких оснований в соответствии с международным правом.

Поддержка Китаем России, которая ведет войну против Украины, должна была стать предметом обсуждения во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин в эти выходные. Эта поездка была отложена на неопределенный срок в пятницу после того, как Пентагон заявил, что отследил китайский разведывательный аэростат над континентальной частью США в начале недели.