Враг сосредотачивает усилия на ведении наступления на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 4 февраля 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Противник осуществляет перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

В течение суток враг совершил 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако наступательных группирований оккупантов не обнаружено. В то же время обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Глубокое, Зеленое, Нескучное, Старица, Волчанск, Чугуновка и Большой Бурлук Харьковской области.

В Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск, Песчаное, Кисловка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

На Лиманском направлении огневого воздействия испытали Терны Донецкой области и Макеевка, Площанка и Диброва – Луганской.

На Бахмутском направлении под огневое поражение попали Спорное, Берестово, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Белая Гора, Дружба, Майорск и Нью-Йорк.

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На Авдеевском направлении враг обстреливал Авдеевку, Первомайское, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку.

На Новопавловском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времеевка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелов из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Щербаки Запорожской области и Антоновка и Херсон.

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Чтобы восполнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области. Также известно, что они направлены на территорию Российской Федерации для прохождения подготовки.

Наша авиация в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и состав горюче-смазочных материалов".

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