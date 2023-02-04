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Жизненно важно, чтобы международные партнеры ускорили свою помощь Украине, - Сунак

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ріші,сунак
Премьер Великобритании Риши Сунак заверил президента Владимира Зеленского, что он сосредоточен на обеспечении того, чтобы британская военная техника доставлялась на передовую как можно быстрее.

Об этом сообщает канцелярия премьера, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГАБізнесІнформ.

"Премьер-министр сказал, что он сосредоточен на том, чтобы оборонная военная техника Великобритании как можно быстрее достигла линии фронта", – говорится в заявлении канцелярии Сунака.

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Также в пресс-службе Сунака сообщили, что оба лидера согласились с тем, что "жизненно важно", чтобы международные партнеры ускорили свою помощь Украине, чтобы помочь ВСУ воспользоваться возможностью отбросить российские войска.

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Топ комментарии

  • Opera GX
    А пока что вы бросили Украину истекать кровью без оружия. Всё, что в последнее время обещанно, поступит через месяцы и в малых, недостаточных количествах.
    А главное, без авиации. В то время как основные свои потери рашисты получили именно от украинской авиации в первые месяцы войны.
  • Саша Пончик
    Сунак не подвёл Джонсонюка. Респект Британцам.
  • Luk Viktor
    Заміна хороша! Але Б.Джойсонюк - наш на 100, не на 99%
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