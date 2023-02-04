Российские оккупанты бросили все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута, - Маляр

На этой неделе войска РФ всеми силами пытались прорвать оборону Бахмута и усилить наступление на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам Маляр, если подытожить все официальные сводки с фронта на этой неделе и кратко подытожить, то можно заметить, что войскам РФ не удалось продвинуться на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и оцепления Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении", - пояснила она.

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