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Российские оккупанты бросили все силы на прорыв обороны и окружение Бахмута, - Маляр

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маляр,ганна
На этой неделе войска РФ всеми силами пытались прорвать оборону Бахмута и усилить наступление на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По словам Маляр, если подытожить все официальные сводки с фронта на этой неделе и кратко подытожить, то можно заметить, что войскам РФ не удалось продвинуться на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и оцепления Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении", - пояснила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты массово сжигают своих погибших в мобильных крематориях, даже не идентифицируя, - Маляр

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Не слушайте всяких позитивных блогеров и тупую куклу Маляр. Она отрабатывает свои сотни тысяч зарплаты. Слушайте Залужного. Нам сейчас тяжело, реально тяжело. Врага нельзя недооценивать, к нему нужно относиться со всей серьёзностью.
  • ZoV KobZona
    Если бы под каждым захваченным городом Украины кацапы клали столько своего поганого мяса, то вонючей параши уже не было бы.
    Бахмут- город Герой, а его Защитники- Боги !!!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а ви думаєте наші сили безмежні ?
    чи наші захисники безсмертні ?
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