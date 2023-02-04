Бельгийский предприниматель 20 лет покупал устаревшие танки и БТР, а теперь хочет увидеть их в ВСУ

Бельгийский предприниматель Фредди Верслуис 20 лет скупал старые танки и бронетранспортеры, рассчитывая, что однажды спрос на оружие снова возникнет. Сейчас арсенал бельгийца считается одним из самых больших среди частных коллекций Европы, а Верслуис надеется, что его танки "наконец-то увидят боевые действия в Украине"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом передает The Guardian.

В его арсенале находится 50 танков Leopard 1, 38 германских танков Gepard, 112 австрийских легких танков SK-105, 100 итальянских бронетранспортеров VCC2 и 70 шт – M113. В общей сложности его оборонная фирма OIP имеет на складе около 500 бронированных машин.

"Многие из этих танков стоят здесь годами. Надеюсь, теперь пришло время, когда они наконец-то увидят боевые действия в Украине", - сказал Фредди Верслуис.

Бельгиец скупил большую часть своих запасов за последние два десятилетия, покупая танки непосредственно у европейских правительств, которые сокращали свои расходы на оборону.

В рамках одного из крупных сделок он купил 50 танков Leopard 1, которые бельгийское правительство вывело из эксплуатации в 2014 году, за 37 000 евро каждый. "Это была рыночная цена из-за геополитической ситуации того времени", – сказал он.

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Leopard 1, выпущенный в 1960-х годах, более легкий и менее мощный, чем новые танки Leopard 2, 14 из которых Германия согласилась на прошлой неделе отправить в Украину, но немецкие официальные лица заявили, что они все равно смогут конкурировать с российскими танками. В течение многих лет Верслуис не мог продавать танки Leopard 1 и Gepard, поскольку германское законодательство требует одобрения Берлина для реэкспорта своей военной техники. Но решение канцлера Олафа Шольца на прошлой неделе относительно танков Leopard 2, открывшего шлюзы для других европейских стран, открыло новые возможности.

Вторжение России в Украину и последующая беспрецедентная военная поддержка Киева со стороны Запада уже привели к тому, что OIP продала 46 легких бронированных машин M113 Великобритании, которые она передала Украине в рамках военного пакета.

Бельгия, в арсенале которой не осталось танков, изучила возможность выкупа танков Leopard 1, проданных бизнесмену. На минувшей неделе министер обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что начала переговоры с OIP, но обвинила фирму в попытке получить "огромную прибыль" от продаж. "Переговоры все еще продолжаются, но я не собираюсь платить полмиллиона за танк, который и близко не боеспособен", – заявила Дедондер бельгийским СМИ.

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Верслуис отрицает, что бельгийское правительство обращалось к нему, и сказало, что трудно назвать цену, по которой он продаст танки. "В настоящее время нет смысла говорить о ценах, потому что нам нужно проверять состояние каждого танка и то, что нужно обновить", – сказал он.

Предприниматель подчеркнул, что могут потребоваться месяцы и до 1 млн. евро на ремонт каждого, чтобы подготовить его к использованию в Украине. "Им нужен новый двигатель, амортизаторы, новейшие радиолокационные технологии – список можно продлить", – уточнил он.

Верслуис также сказал, что недавно к нему обратился государственный экспортер и импортер вооружений Украины по поводу возможности покупки танков. По его словам, Объединенные экспедиционные силы Великобритании (JEF) тоже обратились к ним с тех пор, как Германия объявила о своих "Леопардах".

"Мы открыты для всех вариантов, – сказал Верслуис. – Но цена должна быть справедливой, мы не благотворительная организация".

OIP по-прежнему не может продать свой большой запас легких танков SK-105 австрийского производства, поскольку Вена не одобрила экспорт, отмечает издание. "Это большой позор, потому что они в хорошем состоянии и их легко подготовить", – сказал Верслуис.

"Мы взяли эти танки, когда они были никому не нужны. Теперь я бы очень хотел увидеть их в Украине", - добавил предприниматель.

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