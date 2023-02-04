Резников должен уйти в отставку, - ЦПК о результатах совещания с министром обороны по закупке продовольствия для ВСУ
Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"Закончилось широко анонсированное Резниковым "закрытое совещание" с журналистами и ОО о закупке продуктов для военных.
Что изменила встреча? Совершенно ничего.
Ибо на этом этапе как бы Резников не пытался "починить" отношения с обществом - это все уже не играет роли. Доверие утрачено.
Вот что рассказывает о ней руководитель юридического департамента ЦПК Елена Щербан, которая также присутствовала на встрече:
"Как министр готовился к встрече, если в итоге не был готов назвать цены, по которым сейчас поставляются продукты военным и признал, что он этих цен не знает? Четкого ответа когда и как такие документы могут быть обнародованы и предоставлены я тоже не услышала. Обещаны новые встречи только. Министр предлагает создать рабочие группы и совещательные органы, но как их строить при отсутствии доверия к министру не понятно.
Напомним, что предшествовало этой встрече:
1. Отсутствие какой-либо быстрой реакции на "скандал с яйцами". А затем – запугивание журналистов СБУ и откровенная ложь Комитета Совета о "технических ошибках" в контракте;
2. Целый ряд уголовных дел против Минобороны за последние несколько дней. При этом, в попытке отмазать благодаря этим производствам фигурантов, еще пытаются подставить НАБУ, которое о нахождении дела в их ведении заявило первым;
3. Отсутствие нормального разъяснения после скандала с Лиевым. Министр вообще не разъяснил, как назначил такого человека в МО во время войны подписывать вооруженные контракты.
И вообще выглядит все так, что сам министр либо не понимает, что происходит у него самого в ведомстве, особенно с коррупционными скандалами, либо сам все это и поддерживает.
Это все подтвердил и скандал со "свадебными дронами", а также многочисленные свидетельства об отсутствии у министра реалий фронта, о которых в военных кругах слышали еще весной.
Единственный правильный шаг для Резникова сейчас взять на себя ответственность и просто уйти.
А место министра обороны должен занять тот, кто, наконец, почистит многолетние авгиевые конюшни министерства. И обеспечит наших воинов всем необходимым без капли коррупции.
Потому что это точно часть нашей победы", - заявили в ЦПК.
Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны могло закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.
В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.
Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в повышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.
Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили в должности.
Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.
НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.