Зеленский лишит гражданства экс-чиновников времен Януковича Клименко, Захарченко, Табачника, Якименко и Клюева. ДОКУМЕНТ
Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.
По данным источников, сегодня ожидается, что глава государства подпишет указ о прекращении гражданства Виктора Баранского, Александра Горбылева, Александра Клименко, Виталия Захарченко, Дмитрия Табачника, Александра Якименко, Андрея Клюева, Богдана Клюева, Виталия Слаба и Никиты Шенцева.
Кроме экс-чиновников времен Януковича в список вошли: депутат Харьковского областного совета Никита Шенцев, сын бывшего нардепа Дмитрия Шенцева; член правления государственного авиастроительного концерна "Авиация Украины" времен премьерства Януковича, Александр Горбылев; депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский; сын Андрея Клюева Богдан.
Основанием для лишения гражданства Украины стало наличие у указанных лиц гражданства РФ.