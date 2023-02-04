Зеленский лишит гражданства экс-чиновников времен Януковича Клименко, Захарченко, Табачника, Якименко и Клюева. ДОКУМЕНТ

Президент Владимир Зеленский лишит гражданства Украины экс-чиновников времен Виктора Януковича, в частности, Александра Клименко, Виталия Захарченко, Дмитрия Табачника, Александра Якименко, Андрея Клюева.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.

По данным источников, сегодня ожидается, что глава государства подпишет указ о прекращении гражданства Виктора Баранского, Александра Горбылева, Александра Клименко, Виталия Захарченко, Дмитрия Табачника, Александра Якименко, Андрея Клюева, Богдана Клюева, Виталия Слаба и Никиты Шенцева.

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Кроме экс-чиновников времен Януковича в список вошли: депутат Харьковского областного совета Никита Шенцев, сын бывшего нардепа Дмитрия Шенцева; член правления государственного авиастроительного концерна "Авиация Украины" времен премьерства Януковича, Александр Горбылев; депутат Одесского горсовета от ОПЗЖ Виктор Баранский; сын Андрея Клюева Богдан.

Основанием для лишения гражданства Украины стало наличие у указанных лиц гражданства РФ.