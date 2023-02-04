Сопротивление в Мариуполе работает: партизаны, несмотря на фильтрационные мероприятия, передают данные о позициях российских оккупантов, - мэр Бойченко

Несмотря на жесткие фильтрационные меры, партизаны во временно захваченном Мариуполе передают украинским властям информацию о базировании российских захватчиков и складов с боеприпасами.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сопротивление в Мариуполе работает, и наши героические украинцы мариупольцы информируют нас о ситуации в городе, дислокации сил российской федерации, складах с боекомплектами. Соответственно, ВСУ, опираясь на информацию, которую мы получаем от наших партизан из Мариуполя, ведут правильную работу по уничтожению боекомплектов. и живой силы Российской Федерации уже на территории города", - отметил Бойченко.

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По его словам, в городе до сих пор действуют жесткие фильтрационные меры и российские захватчики контролируют всех жителей Мариуполя. Несмотря на это остающиеся там люди предоставляют информацию и нужные координаты.

"При условиях, в которых живут сейчас мариупольцы, это делать крайне тяжело. Подтверждаю, что каждый день они (россияне – ред.) проводят фильтрационные мероприятия", - добавил мэр.