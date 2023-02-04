Россияне мобилизуют в армию женщин из колоний на оккупированных территориях, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал информацию о мобилизации женщин на оккупированных территориях
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"Чтобы пополнить потери в живой силе, противник пытается привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели оккупанты завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии города Снежное временно оккупированной территории Донецкой области. Также известно, что они направлены на территорию российской федерации для прохождения". подготовки", - говорится в сообщении.