Новости

Каждый шестой житель Львовщины - переселенец, - Верещук

4 31923
верещук
Во Львовской области около полумиллиона внутренних переселенцев, то есть каждый шестой житель области.

Об этом сообщила в своем телеграм-канале вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

"На Львовщине около полумиллиона внутренних переселенцев, то есть каждый шестой житель области. Многие ВПЛ проживают не только в общинах, но и в многочисленных шелтерах. Кроме того, через область идет большой транзит украинцев в Европу и обратно, домой - в Украину. Словом, нагрузка на область большую. Но, они справляются, и делают это хорошо. Поэтому спасибо руководителю Львовщины Максиму Козицкому и его команде", - рассказала Верещук.

Также читайте: Переселенцы могут оформить субсидию по фактическому месту жительства, - Минреинтеграции

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Константин 941a3274
    ця пані вирішила про себе нагадати!
    а мала би давати покази, хто розміновув чонгар та шатли запускав до криму
    огидні потвори
  • Bob Fayn
    бачив, багато ходять з телефонами в руках.орієнтуються по Гуглмапс...навіть на базар,жіночка йшла з дітьми по GPS навігації....мабуть не хочуть розмовляти з місцевими, а переселенців відразу видно..
  • Luk Viktor
    там половина приїхали просто кави випити!!!! І далі - на Польщу"!!!
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости