Премьер Израиля Нетаньяху изучает возможность поставки оружия в Украину

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху изучит возможность поставок вооружений Украине с учетом национальных интересов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина со ссылкой на интервью политика французскому телеканалу LCI.

Он напомнил, что вопрос вооружений был проанализирован и отклонен предыдущим израильским правительством.

"Я изучу возможность и отвечу по этому поводу в наиболее адекватной манере. Рассмотрю в соответствии с нашими национальными интересами", - отметил Нетаньяху.

В то же время премьер добавил, что Израиль продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь.

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