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Премьер Израиля Нетаньяху изучает возможность поставки оружия в Украину

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нетаньяху,биньямин
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху изучит возможность поставок вооружений Украине с учетом национальных интересов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина со ссылкой на интервью политика французскому телеканалу LCI.

Он напомнил, что вопрос вооружений был проанализирован и отклонен предыдущим израильским правительством.

"Я изучу возможность и отвечу по этому поводу в наиболее адекватной манере. Рассмотрю в соответствии с нашими национальными интересами", - отметил Нетаньяху.

В то же время премьер добавил, что Израиль продолжает оказывать Украине гуманитарную помощь.

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Топ комментарии

  • Артем Легенький
    Бляха у них щось походу з розвитком так - собі, Увесь цивілізований світ допомогає Україні побороти кац.апську нечисть, тільки обрізані вже майже рік шось вивчають
  • Виктор Дийнега
    Проиграют ли рашисты войну - 100% проиграют и вот почему.
    За 2022 год после начала агрессивных действий против Украины, рашка потеряла около 10 миллионов населения.

    Согласно статистике 7 миллионов убежало за границу, 2.4 миллиона убыло в результате естественной смерти. На 2023 год, ожидается такой же отток населения из рашки так как до населения постепенно начинает доходить куда их привел царь и что перспектив больше нет никаких.

    Рождаемость на рашке упала более чем на 50% и в 2023 году ожидается падение до 70%

    Так же независимые социологи провели свои исчисления населения и пришли к выводу что 140 миллионов населения которые озвучили официальные службы социологии, высосаны из пальца - впрочем как и вторая армия и все остальное. Максимум 70 миллионов если из списков убрать вымершие поселения и прочих умерших еще 100 лет назад.

    Так же, хоть и медленное но уверенное перевооружение украинской армии под стандарты НАТО, создаст техническое превосходство над армией рашки. И это повлечет критическое изменение в соотношениях по потерям - 100 кацапов будут приходится на одного украинца. Что приведет либо к полному уничтожению рашистов, либо к гражданской революции которую поднимут против власти военные.

    Поэтому, шансов на победу у рашки нет никаких.
  • Валдис Унар
    Дайте разрешение на реэкспорт ПТРК Spike и дальше адекватно соблюдайте национальные интересы.
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