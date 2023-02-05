РФ не демонстрирует возможности провести несколько крупных наступательных операций, - ISW

Американские аналитики указывают на то, что Россия не продемонстрировала возможности провести несколько крупных наступательных операций.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики прогнозируют, что российские решительные наступательные операции вряд ли будут направлены на город Запорожье, поскольку захватчики продолжают готовиться к наступлению на западе Луганской области.

ISW продолжает наблюдать переброску российской военной техники и элитных подразделений, а также подготовку материально-технического обеспечения в оккупированной Луганской области, что подтверждает западные, украинские и российские прогнозы относительно наступления на запад Луганской области - Бахмут.

Российские войска также усиливают атаки на Бахмут, игнорируя фронт вокруг Донецка.

"Украинские военные сообщают, что российские войска не сформировали достаточно мощную ударную группу для проведения наступления на запорожском направлении", - говорится в отчете.

Российские источники утверждают, что в конце января российские войска получили территориальные достижения в Запорожской области, что, по оценкам ISW, скорее всего, было информационной операцией, направленной на распыление украинских сил накануне "решающего наступления на востоке страны".

По мнению экспертов, Россия не продемонстрировала способности провести несколько крупных наступательных операций, необходимых для одновременного достижения административных границ Донецкой области и захвата Запорожья.

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