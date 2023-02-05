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Шольц относительно неприменения Украиной западного оружия на территории РФ: "По этому вопросу существует консенсус"

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шольц
Неприменение Украиной западного вооружения на территории РФ уже обсуждалось союзниками и партнерами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал канцлер Германии Олаф Шольц изданию Bild.

В частности политик рассказал, существуют ли договоренности с президентом Владимиром Зеленским о том, что оружие Запада будет использоваться только на украинской территории, а также то, что им не будет атакована территория России.

"По этому вопросу существует консенсус", - подчеркнул Шольц.

Читайте: Шольц: Война в Украине – давний план РФ по расширению территорий

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Топ комментарии

  • Юрий Смадченко
    зачем нам надо этот Мордор с его больным, неизлечимым рабским населением. причем как видим рабство как инфекция заразно. сколько там холопов мечтающих о величии своего сцаря, сидя по уши в гов не, нищете и в безумии своего "вяличия" другое дело вернуть то что ранее нам принадлежало до оккупации согласно Брестского мира в 1918 году, Стародубщину, Кубань.....
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
  • Григорич 3719c178
    Так а хто каже шо треба захопити? Наваляти та додому піти
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