Мобилизованные россияне отказываются участвовать в боевых действиях, - Генштаб

Мобилизованные российские военнослужащие отказываются участвовать в боевых действиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

"Отмечаются случаи отказов участвовать в боевых действиях мобилизованными российскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию Российской Федерации возвращено около 600 человек указанной категории", - говорится в сообщении.

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