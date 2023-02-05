Мобилизованные россияне отказываются участвовать в боевых действиях, - Генштаб
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Мобилизованные российские военнослужащие отказываются участвовать в боевых действиях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
"Отмечаются случаи отказов участвовать в боевых действиях мобилизованными российскими военнослужащими. По состоянию на 3 февраля из Луганской области на территорию Российской Федерации возвращено около 600 человек указанной категории", - говорится в сообщении.