За прошедшие сутки россияне убили 4 гражданских в Донецкой области, 11 человек получили ранения, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
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За прошедшие сутки, 4 февраля, российские оккупанты убили 4 мирных жителей Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 4 февраля стало известно о 4 жителях Донетчины, убитых россиянами: 3 в Бахмуте и 1 в Ямполе.
Еще 11 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.