Общие боевые потери РФ с начала войны – около 131 290 человек (+700 за сутки), 3220 танков, 2226 артсистем, 6405 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 5 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 131 290 человек.