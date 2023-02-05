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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 131 290 человек (+700 за сутки), 3220 танков, 2226 артсистем, 6405 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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По состоянию на утро 5 февраля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 131 290 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.02.23 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 131 290 (+700) человек ликвидировано,
  • танков - 3 220 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6 405 (+11) ед,
  • артиллерийских систем - 2 226 (+6) ед,
  • РСЗО - 460 (+0) ед,
  • средства ПВО - 227 (+2) ед,
  • самолетов - 294 (+0) ед,
  • вертолетов - 284 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 958 (+2),
  • крылатые ракеты – 796 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 091 (+10) ед,
  • специальная техника – 203 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 131 290 человек (+700 за сутки), 3220 танков, 2226 артсистем, 6405 бронированных машин 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Serg Mez 1c1fba67
    05.02.2023 8:28 https://t.me/generalsvr2/436 сообщение
    Воскресенье 5.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 132491 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
    Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 3 февраля это 46535 погибших....
    Потери Росгвардии с начала военных действий 6438 убитыми и пропавшими безвести.
    -----
    *******:
    безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 132491 + 46535 + 6438= 185464 (+8601 у порівнянні з 28.01.2023, +41435 з 31.12.2022,+58645 з 3.12.2022, +79348 з 05.11.2022, +103892 з 21.09.2022)
    якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
    Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 185464 + (185464 * 2)= 556392 (+25803 у порівнянні з 21.01.2023,+124305 з 31.12.2022,+175935 з 3.12.2022,+238044 з 05.11.2022, +311676 з 21.09.2022)
    --------
    По ЛДНР інфи нема, проте була у вересні 2022 інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
    Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
    =====
    Загалом з пораненими (з ЛДНР): 556392 + 75 000 = 631392
    ---
    P.S. А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 841856
  • Виктор Бороветский
    Блін , ну народ-суіцидник якийсь, вояки-помираки. Вони в курсі ,що життя прекрасне і неповторне? Так нє, лізуть і лізуть...
  • Яр Холодний
    Другий рік "ССО" Втрати мужиків у Росії підбираються до півмільйона вбитими і пораненими Приходить батько сімейства додому. Сидить його дочка - "стара дівка", а перед нею - член силіконовий.
    - Что это?!
    - Папа, никакой надежды!.. Вот, в cекc-шопе купила... Наступного дня приходить вона додому, а батько сидить на кухні На столі - пляшка "водовки" почата і той самий член.
    - Папа, что ты делаешь?
    - Да вот... с зятем бухаю!
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