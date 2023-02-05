Путин заверил, что не убьет Зеленского, - бывший премьер Израиля Беннет

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет год назад приезжал в Москву как посредник. Он общался с президентом России Владимиром Путиным.

О деталях этой встречи Беннет рассказал в интервью изданию The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

"Я знал, что Зеленский под угрозой, в бункере… Я сказал ему (Путину — прим. ред): "Ты собираешься убить Зеленского?". Он ответил: "Я не буду убивать Зеленского", - вспоминает Беннет разговор, состоявшийся 5 марта 2022 года.

После разговора с российским диктатором, по словам Беннета, позвонил по телефону президенту Украины.

"Сказал ему: "Я только что пришел со встречи, он не собирается вас убивать". Он спросил меня: "Ты уверен?". Я сказал - 100 процентов. Через два часа Зеленский пошел в свой кабинет и сделал в кабинете селфи, сказав " Я не боюсь". Вот и все", - рассказал собственную версию тех событий Беннет.

Также бывший израильский премьер отметил, что тогда Путин также согласился не настаивать на разоружении Украины, а Зеленский в тот же день якобы отказался от стремления вступить в НАТО.

"Все, что я делал [в рамках посреднических усилий], было согласовано с США", - добавил Беннетт.

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