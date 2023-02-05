Бахмут становится все более изолированным для украинских сил, - британская разведка
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В последнюю неделю Россия продолжала делать небольшие шаги вперед в своей попытке окружить Бахмут.
Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании, передает Цензор.НЕТ.
По данным британской разведки, M03 и H32 – две основные дороги в город для украинских защитников – теперь, вероятно, находятся под угрозой прямого обстрела из-за наступления российских военных. Ранее на этой неделе военизированные формирования "Вагнера", скорее всего, захватили подчиненную трассу, соединяющую Бахмут с городом Северск.
"Для украинских сил остается несколько альтернативных маршрутов поставок через страну, а Бахмут становится все более изолированным", – говорится в отчете британской разведки.