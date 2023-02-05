В Киеве и области частично вводятся стабилизационные отключения, - ДТЭК

5 февраля будет ограничено электроснабжение в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега столицы. В Киевской области ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе.

Об этом сообщает ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.



"По команде "Укрэнерго" будет ограничено электроснабжение в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега столицы. В Киевской области ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе.



Это позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования.



Из-за аварии также временно отсутствует свет в Фастовском и Васильковском районах Киевской области", - говорится в сообщении.

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Напомним, накануне сообщалось, что 5 февраля Киев, Киевская область и Днепропетровщина до 16:00 будут без ограничений электроэнергии.