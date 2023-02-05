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В Киеве и области частично вводятся стабилизационные отключения, - ДТЭК

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дтек
5 февраля будет ограничено электроснабжение в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега столицы. В Киевской области ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе.

Об этом сообщает ДТЭК, передает Цензор.НЕТ.

"По команде "Укрэнерго" будет ограничено электроснабжение в части Голосеевского, Соломенского и Печерского районов, а также Левого берега столицы. В Киевской области ограничения будут применены в Киево-Святошинском районе.

Это позволит избежать аварий из-за перегрузки оборудования.

Из-за аварии также временно отсутствует свет в Фастовском и Васильковском районах Киевской области", - говорится в сообщении.

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Напомним, накануне сообщалось, что 5 февраля Киев, Киевская область и Днепропетровщина до 16:00 будут без ограничений электроэнергии.

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Топ комментарии

  • Alien Life Form
    як не срачка, так пердячка ©
    вчора написали, що лімітів виділили достатньо, щоб не відключати. А сьогодні виявляється, що лімітів забагато і лінії перевантажені
  • Валентина Саюн 3d182c14
    Про Київ, вірніше рішення оп. Ударні загони по визволенню України , Нацполіція в складі ЗСУ. Хто ними керує? Звільнені за порушення закону минулі менти. Потрапити туди без кума не можливо. Підтвердження є. Загони на хорошому забезпеченню і хорошої підготовки. Що це означає? Для мене одне- загони для підтримки оп,якщо Армія і народ запросять відповіді на питання корупції, ігнорування війни і мирні угоди не на користь України.
  • Peace and quiet
    дамбас паражняк ні гоніт,****** контора лугандонів дтек
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