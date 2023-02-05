Байден приказывал поскорее уничтожить китайский аэростат. Пентагон советовал подождать
Об этом заявил сам президент США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Они (пилоты - ред.) успешно сбили его (аэростат - ред.). И я хочу похвалить наших авиаторов, которые это сделали", - сказал Байден.
Он поздравил пилотов истребителя со сбитием воздушного шара в воздушном пространстве США и над территориальными водами США после того, как он несколько дней летал над страной.
Министр обороны США Ллойд Остин назвал операцию "преднамеренным и законным действием", которое стало ответом на "неприемлемое нарушение Китаем нашего суверенитета".
Американские власти изначально не хотели уничтожать аппарат, опасаясь, что он может ранить людей и повредить имущество на земле.
В субботу Байден заявил журналистам, что сначала приказал военным в среду сбить шар-шпион "как можно быстрее".
Однако, чтобы не нанести "вред никому на земле", Пентагон решил, что лучшее время для сбивания, когда аэростат "будет над водой".
Напомним, США сбили китайский аэростат-разведчик. Китай выразил недовольство и протест, он называет аэростат гражданским. и говорит, что тот попал в США из-за форс-мажорных обстоятельств.