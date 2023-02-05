Из тела раненого украинского защитника достали боевую часть гранаты
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Медики достали из тела раненого военного гранату ВОГ, которая не разорвалась.
Об этом сообщило командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"При осмотре врачом-хирургом, у больного была обнаружена боевая часть гранаты типа ВОГ, которая прожгла большой массив кожи пациента. Хирург принял немедленное решение об оперативном вмешательстве", - говорится в сообщении.
Через несколько минут боеприпас успешно достали из тела раненого и передали саперам. В ближайшее время военный эвакуируется для дальнейшей реабилитации и выздоровления.