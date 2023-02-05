На войне погиб ветеринар из Харькова Антон Пушкарь

Под Бахмутом погиб ветеринарный врач из Харькова Антон Пушкарь.

Об этом сообщил его брат Тарас Пушкарь, информирует Цензор.НЕТ.

"Брат был лучший - он хоть и был младше меня на два года, но поступки его всегда были, как у старшего брата. Да и жизнь его потрепала - когда на нас смотрели, то всегда старшим братом называли его, а меня младшим, несмотря то, что я с бородой, а он – нет. И погиб мой брат, как старший – защищая Украину", - говорится в сообщении.

Пушкарь в 2016 году принимал участие в АТО. С начала полномасштабного вторжения встал на защиту Харьковщины в рядах теробороны. Впоследствии стал служить в НГУ.

"Обещали отпуск, но направили в Бахмут. Вечного тебе отпуска брат на небе, где святые покоятся. Там тебя ждет наша мама, которая была такой же искренне верующей, как и Ты. Надеюсь, вам там весело на небе, потому что я не сомневаюсь, что вы оба заслуживаете неба и вечности", - написал его брат.

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