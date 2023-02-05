"Слуга народа" Безуглая: Новый министр обороны будет на следующей неделе
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На следующей неделе комитет ВР по национальной безопасности, обороне и разведке заслушает вопрос о назначении нового министра обороны.
Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Марианна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
"Перспективы недели, в частности:
- Новый министр – заслушивание", - написала она.
Также, по словам Безуглой, комитет рассмотрит вопросы реформы СБУ, создания сил обороны, военно-врачебной комиссии и медицинского обеспечения ВСУ.