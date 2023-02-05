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"Слуга народа" Безуглая: Новый министр обороны будет на следующей неделе

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На следующей неделе комитет ВР по национальной безопасности, обороне и разведке заслушает вопрос о назначении нового министра обороны.

Об этом сообщила нардеп от "Слуги народа" Марианна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"Перспективы недели, в частности:

  1. Новый министр – заслушивание", - написала она.

Также, по словам Безуглой, комитет рассмотрит вопросы реформы СБУ, создания сил обороны, военно-врачебной комиссии и медицинского обеспечения ВСУ.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Вилізло опудало. Не воно випадково в міністри націлилося?)
  • 18c49ed2
    Главное теперь - замять скандалы, чтобы не вышли на истинного виновника. Безумную всегда выпускают в подобных случаях.

  • Олександр Карін
    Можливо, це наш новий міністр оборони. А юзіка поставлять її замом.
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