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Украинские военные отправились учиться управлять комплексами ПВО SAMP/T-Mamba, - Воздушные силы

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Украина получит от Франции и Италии системы ПВО/ПРО SAMP/T-Mamba для защиты от ракетного террора России и усиления системы противовоздушной обороны государства, и украинские военные уже отправились на учебу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, об этом сообщил командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Благодарю Правительства Франции и Италии за принятое решение о предоставлении систем ПВО/О SAMP/T-Mamba, для защиты Украины от ракетного террора россии и усиления системы противовоздушной обороны государства.

Немедленно принял решение о командировке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути.

Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba", – отметил Олещук.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Кацапні буде мамба.
  • Randall Flag da70119e
    Чорна мамба (Dendroaspis polylepis) - вид змій, що населяє Африку. Вона має небезпечну отруту, яка вбиває за декілька годин. Її довжина сягає до 4,5 метрів. Вона є найшвидшою змією на Землі і розганяється до 19 км/год. Отруйна змія, така, як чорна мамба завжди наводять жах в тих краях, в яких вони мешкають. Вільні від цієї загрози тільки жителі північних районів, де для цих плазунів дуже холодно, і ті, хто живе на деяких віддалених та ізольованих островах, на зразок островів Кука. Чорна мамба широко відома у всьому світі, як одна з найотруйніших змій, зустріч з якою запросто може закінчитися дуже сумно
  • mrSmith
    Їм це непотрібно і діюча ситуація їх цілком влаштовує.
    Як і їх дурнів-виборців.
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