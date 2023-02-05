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Путин реагирует только на силу. Единственный путь к миру – предоставить Украине оружие, - Клеверли

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джеймс,клеверлі
Владимир Путин хочет перевернуть мировую политику Если ему это удастся, он потянет всех назад в эпоху насилия и завоеваний.

Об этом в колонке для Times of Malta сообщил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, информирует Цензор.НЕТ.

"Завоеванием и аннексией Украины амбиции Владимира Путина не заканчиваются. Он хочет перевернуть мировую политику. Как и все авторитарные правители, Путин реагирует лишь на силу своих оппонентов. В декабре прошлого года он отверг мирный план из 10 пунктов Владимира Зеленского", - написал Клеверли.

Министр МИД отметил, что Украина несет основное бремя дикости Путина. Но весь мир платит непомерно высокую цену за избранную Путиным войну.

"Друзья Великобритании и Украины делают все возможное, чтобы принести Украине успех на поле боя. Поэтому я рад, что Германия и США присоединились к Великобритании и отправили танки украинцам. Дать украинцам инструменты, необходимые для завершения работы, - это самый быстрый и даже единственный путь к миру", - написал Клеверли.

Он добавил, что когда мы вступаем во второй год войны в Европе, нам понадобятся решительность и сила воли. Это будет тяжело, а впереди предстоят многие испытания.

Читайте: Великобритания "присмотрится" к опыту Канады по конфискации российских активов в пользу Украины, - Клеверли

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Топ комментарии

  • Ничего хорошего c2ab8be8
    Нужно дальнобойное оружие. Московия никак не ощущает эту войну. Отключи телевизор и как будто ничего не происходит. Свои ракеты передавать никто пока не хочет, так почему бы не производить совковые ракеты по украинским чертежам на своих заводах?! На визги кацапов отвечать "это не мы, они из бурштыновых шахт накопали".
  • Bob Fayn
    а могли зламати за тиждень кремлівську банду силою...--- і не треба було б цілому світові платити за війну...сцикуни
  • Алексей Королевский 35c798da
    Вопрос уже не только в Путине вопрос в самой России. Это образование должно быть уничтожено
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