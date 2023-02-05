Евросоюз не будет отправлять своих военных в Украину, - Боррель

Страны Европейского союза не будут отправлять в Украину свои войска, поскольку не являются стороной конфликта.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью El Pais, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, вопрос направления европейских военных в Украину для участия в боевых действиях никогда не был на повестке дня.

"Мы бы вступили в войну, если бы ввели войска - но это уж точно не стоит в повестке дня и никогда не стояло", - сказал Боррель.

В то же время дипломат отметил, что в Европе уже началось обучение для украинских военных, во время которых бойцы должны освоить западные танки.

"Для танков необходимо иметь обученные экипажи. Их подготовка уже началась даже в рамках военной миссии Евросоюза в тренировочных лагерях Польши и других в Германии. Это не похоже на обучение вождению машины, это требует недель очень специализированного обучения", - сказал Боррель.

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