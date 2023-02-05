Линия фронта должна быть под огнем DPICM и ATACMS, - американский советник Залужного Райс

Международным партнерам следует увеличить объем огневой помощи для Украины, чтобы война, развязанная Россией, не перешла в длительную фазу.

Об этом специальный советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс заявил в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Она (война. – Ред.) уже погрязла в артиллерийской дуэли, это война на истощение. Поэтому Запад должен немедленно увеличить объем огневой помощи, преимущественно с DPICM и ATACMS. Пока в Украине существует российская линия фронта, она должна находиться под огневым напором наиболее смертоносного конвенционного оружия, которое может предоставить Запад. И это DPICM и ATACMS", – сказал он.

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По словам Райса, Запад уже оказал Украине миллион снарядов крупного взрывного действия. Ими было уничтожено около 50 тысяч россиян. Да, один убит на каждые 20 снарядов.

Он считает, что когда против россиян будет использоваться DPICM, при наличии квалифицированных корректировщиков-операторов дронов и опытных украинских артиллеристов каждый снаряд будет убивать нескольких оккупантов. По его словам, такой пропорциональный рост летальности более чем оправдывает какие-либо компромиссы по этому поводу.

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DPICM – это боеголовка артиллерийского снаряда или ракеты "поверхность-поверхность", подрывающаяся на оптимальной высоте и расстоянии от цели для того, чтобы суббоеприпасы плотно распределились по окружающей территории.

ATACMS – это американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Он может поражать цели на расстоянии от 165 до 300 км.