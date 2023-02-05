Новости

Линия фронта должна быть под огнем DPICM и ATACMS, - американский советник Залужного Райс

13 06566
atacams
Международным партнерам следует увеличить объем огневой помощи для Украины, чтобы война, развязанная Россией, не перешла в длительную фазу.

Об этом специальный советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс заявил в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Она (война. – Ред.) уже погрязла в артиллерийской дуэли, это война на истощение. Поэтому Запад должен немедленно увеличить объем огневой помощи, преимущественно с DPICM и ATACMS. Пока в Украине существует российская линия фронта, она должна находиться под огневым напором наиболее смертоносного конвенционного оружия, которое может предоставить Запад. И это DPICM и ATACMS", – сказал он.

Читайте: Боррель об истребителях для Украины: Посмотрим. Пока не в повестке дня

По словам Райса, Запад уже оказал Украине миллион снарядов крупного взрывного действия. Ими было уничтожено около 50 тысяч россиян. Да, один убит на каждые 20 снарядов.

Он считает, что когда против россиян будет использоваться DPICM, при наличии квалифицированных корректировщиков-операторов дронов и опытных украинских артиллеристов каждый снаряд будет убивать нескольких оккупантов. По его словам, такой пропорциональный рост летальности более чем оправдывает какие-либо компромиссы по этому поводу.

Также читайте: Премьер Израиля Нетаньяху изучает возможность поставки оружия в Украину

DPICM – это боеголовка артиллерийского снаряда или ракеты "поверхность-поверхность", подрывающаяся на оптимальной высоте и расстоянии от цели для того, чтобы суббоеприпасы плотно распределились по окружающей территории.

ATACMS – это американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Он может поражать цели на расстоянии от 165 до 300 км.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ничего хорошего c2ab8be8
    Вот смотрю я на карту дипстейт и не могу понять. Кацапы наступают на маленьком пятачке 4 на 4 км. Если они на таком небольшом участке собрали необходимое для прорыва количество мяса, то что мешает пройтись артой по площади?
  • Player New
    DPICM - кластерні **********, їх дуже багато в країнах нато, по суті неядерна зброя масового враження, вистрілюють *********, а він в свою чергу несе N-кількість самостійних вражаючих засобів, бомба вистрілює бомби які в свою чергу споряджені проникаючими бойовими елементами й накриває величезну територію не даючи шансів вижити живій силі противника й легкоброньованій техніці.
  • Gozzalik salonu
    Все кто не придолжностях всё понимают, то отставные премьеры, то отставные генсеки, то отставные генералы, вот только те кто принимают сейчас решения нихера не понимают, отупели от путинской ядерной елды в край, не понимая что такими решениями только усугубляют ситуацию
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости