Во время обстрела Донецкой области погиб волонтер и капеллан из Славянска Ярослав Павенко

4 февраля при обстреле погиб волонтер и капеллан Ярослав Павенко. Он и его команда капелланов попали под обстрелы в Донецкой области. В больницу не довезли.

Об этом сообщают "Слов'янські Відомості", информирует Цензор.НЕТ

"Дорогие друзья. Сегодня в нашей команде капелланов, волонтеров "Восточный Ангел" большая потеря. Выполняя служение на защите нашей родины, под обстрелами погиб наш дорогой сослужитель, собрат Ярослав Павенко. Надежный, искренний, жертвенный, посвященный служению людям и Богу! Сложил свое оружие Воина Христова, самоотверженного служителя на поле Господнем и пошел на встречу Тому, Кого любил больше всего и верно служил до последнего вздоха", – сообщил заместитель генерального секретаря Украинского Библейского Общества Анатолий Райчинец.

У семьи Павенко это не первая потеря в этой ужасающей войне. В самом начале, еще в 2014 году отец Ярослава Александр Афанасьевич потерял двух сыновей. Тогда, 8 июня 2014 года, во время оккупации Славянска, в помещение церкви ворвались пророссийские боевики, захватившие дьяконов Владимира Величко и Виктора Брадарского, а также двух сыновей старшего пастора Рувима и Альберта Павенков. Более месяца родственники пытались получить информацию о месте их пребывания и их состоянии, но впоследствии стало известно, что их допрашивали, пытали и убили на следующий день, 9 июня 2014 года. Тела замученных нашли в братской могиле на территории местной детской поликлиники после освобождения Славянска украинскими военными подразделениями.

У Ярослава Павенко остались жена и маленькая дочь.

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