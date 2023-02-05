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Новое нападение россиян может быть в феврале, ВСУ готовы к этому, - Резников

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Обстановка на востоке Украины остается сложной, но контролируемой.

Об этом во время пресс-конференции сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина не исключает нового нападения российской армии в феврале, украинские силы обороны готовы к этому", – заявил Резников.

Он подчеркнул, что Силы обороны держатся на востоке страны. Украина ожидает нападения в феврале, поскольку РФ любит символизм, украинские силы готовы к этому.

"Неожиданных вещей нет", – добавил министр.

Также он отметил, что Украина продолжает накапливать резервы.

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  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Йцу Кенг 07b0c614
    tZE inform @tZEinform https://twitter.com/tZEinform/status/1622154198799220736 5 ч
    На нараді у Зеленского міністр оборони Олексій Резніков категорично відмовився іти у відставку з посади міністра. "Я робив те, що мені говорили. Хто там що накрутив - це ваші питання" заявив він звертаючись до Єрмака.
  • Саша Пончик
    Вали уже нах на свалку противно тебя слушать.
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