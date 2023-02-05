Новое нападение россиян может быть в феврале, ВСУ готовы к этому, - Резников
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Обстановка на востоке Украины остается сложной, но контролируемой.
Об этом во время пресс-конференции сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина не исключает нового нападения российской армии в феврале, украинские силы обороны готовы к этому", – заявил Резников.
Он подчеркнул, что Силы обороны держатся на востоке страны. Украина ожидает нападения в феврале, поскольку РФ любит символизм, украинские силы готовы к этому.
"Неожиданных вещей нет", – добавил министр.
Также он отметил, что Украина продолжает накапливать резервы.