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Путин не угрожал мне или Германии, - Шольц

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олаф,шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что президент России Владимир Путин никогда не угрожал Германии или ему лично, как это было с бывшим британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Об этом он сказал в интервью изданию Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Нет, Путин не угрожал мне или Германии. В наших телефонных разговорах очень четко прослеживаются наши очень разные точки зрения на войну в Украине", - сказал Шольц.

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"Я очень четко дал понять Путину, что Россия несет полную ответственность за войну. Без всякой причины Россия вторглась к своему соседу, чтобы забрать части Украины или всю страну. Мы не можем просто принять это, потому что это фундаментально нарушает европейский мирный порядок. Именно поэтому мы поддерживаем Украину финансово, гуманитарно, а также оружием", - добавил канцлер.

Напомним, ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал ВВС, что Путин накануне вторжения РФ в Украину угрожал ему ракетным ударом. В Кремле это отрицают.

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Топ комментарии

  • Delko Korki
    Ну конечно, когда владольф угрожает всему миру ядерным оружием то Германии это не касается
  • Валентин Коваль 2a613f18
    Тому шо Німеччину він відкладав на десерт -- вона була більш лояльна до рашки .
  • Алексей Королевский 35c798da
    Блин всему миру угрожает, а тебе нет
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