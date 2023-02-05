Учения украинских воинов на танках Leopard начнутся с понедельника

С понедельника, 6 февраля, начнутся учения украинских экипажей на танках Leopard за рубежом.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы четко понимаем, сколько, когда, какая страна нам даст (танки. – Ред.). Мы четко понимаем, что с завтрашнего дня, с понедельника, уже начинают учиться танковые экипажи за пределами Украины на Leopard", - сказал он.

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Также Резников отметил, что продолжаются переговоры о запчастях к Leopard, их ремонте, обслуживании и т.д.