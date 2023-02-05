Полномасштабной войны можно было избежать, - Резников
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Министр обороны Алексей Резников убежден, что если бы международные партнеры действовали на упреждение, полномасштабной войны России против Украины можно было бы избежать.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Этой войны можно было избежать в принципе, если бы остановили Северный поток-2, если бы обрезали доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделали в результате, если бы начали блокировать активы российских олигархов – этой войны можно было бы избежать", – убежден Резников.