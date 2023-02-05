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Полномасштабной войны можно было избежать, - Резников

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олексій,резніков
Министр обороны Алексей Резников убежден, что если бы международные партнеры действовали на упреждение, полномасштабной войны России против Украины можно было бы избежать.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этой войны можно было избежать в принципе, если бы остановили Северный поток-2, если бы обрезали доступ к системе SWIFT, если бы запретили вхождение российских кораблей в международные порты, если бы перестала Европа покупать их газ, что все равно сделали в результате, если бы начали блокировать активы российских олигархов – этой войны можно было бы избежать", – убежден Резников.

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Топ комментарии

  • Василий СПРУТ
    Я убежден что этому идиоту нельзя быть министром обороны
  • Володимир Ліпко
    та заткніть уже його,чи ви спеціально його крутите не на часі.
  • Yuriy Kundin 685c06ac
    Якби обрали Порошенка замiсть "какаяразница".
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