Глава Северной Осетии Меняйло и российские пропагандисты попали под обстрел в Украине

Сергей Меняйло, глава российской республики Северная Осетия и пропагандисты из ТАСС и "Первого канала" РФ попали под обстрел в Запорожской области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.

Пропагандисты пишут, что это произошло во время "посещения позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов".

По данным росСМИ, пострадавших якобы нет, Меняйло и пропагандисты спрятались в блиндаже, который "получил небольшие повреждения".

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