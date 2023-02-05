Глава Северной Осетии Меняйло и российские пропагандисты попали под обстрел в Украине
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Сергей Меняйло, глава российской республики Северная Осетия и пропагандисты из ТАСС и "Первого канала" РФ попали под обстрел в Запорожской области.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российские СМИ.
Пропагандисты пишут, что это произошло во время "посещения позиций осетинских добровольческих отрядов и мобилизованных из республики бойцов".
По данным росСМИ, пострадавших якобы нет, Меняйло и пропагандисты спрятались в блиндаже, который "получил небольшие повреждения".