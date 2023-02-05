Минобороны пока не видит на территории Беларуси ударных группировок, способных идти на Киев

Министерство обороны Украины не зафиксировало на территории Беларуси сложившихся ударных группировок для наступления на Киев.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день на территории Беларуси мы не видим сложившихся ударных группировок, способных идти на Киев", - заявил глава МОУ.

Он также подчеркнул, что Киев российские войска, в принципе, не смогут захватить.

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"По состоянию на сегодняшний день там нет такой концентрации войск. По нашим оценкам, не более 12 тыс. российских воинов находятся на полигонах в Беларуси", - подчеркнул Резников.