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Минобороны пока не видит на территории Беларуси ударных группировок, способных идти на Киев

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росія,білорусь,окупанти
Министерство обороны Украины не зафиксировало на территории Беларуси сложившихся ударных группировок для наступления на Киев.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день на территории Беларуси мы не видим сложившихся ударных группировок, способных идти на Киев", - заявил глава МОУ.

Он также подчеркнул, что Киев российские войска, в принципе, не смогут захватить.

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"По состоянию на сегодняшний день там нет такой концентрации войск. По нашим оценкам, не более 12 тыс. российских воинов находятся на полигонах в Беларуси", - подчеркнул Резников.

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Топ комментарии

  • A San
    просто нагадаю тут

    14 лютого 2022, 23:59
    Резніков: Росія не створила жодного ударного угруповання на кордоні з Україною

    Для формування ударного наступального угрупування російській армії знадобиться деякий час.

    "Станом на сьогоднішній день, 14 лютого 2022 року, у жодному місці, я про це відповідально заявляю, користуючись даними українського розвідувального товариства і даними, які отримуємо від партнерів, не створено наступального ударного угруповання", - сказав Резніков.

    Він додав, що навіть якщо російське керівництво ухвалить рішення про широкомасштабне вторгнення в Україну, російській армії знадобиться деякий час для формування ударного наступального угрупування.

    Нагадаємо, раніше CBS News повідомило з посиланням на американського посадовця, що російські військові підрозділи біля кордонів України https://lb.ua/world/2022/02/14/505588_rosiyski_pidrozdili_bilya_ukraini.html зайняли "позиції для атаки" . На вогневі позиції виведено деяку артилерію та ракетні установки великої дальності, які загрожують Україні.

    https://lb.ua/society/2022/02/14/505592_reznikov_rosiya_stvorila_zhodnogo.html
  • Антип61
    Верещучка вже розміновує кордони з Білоруссю?
  • Royal Flush d24c21f6
    что говорили в минобороне о вероятнгсти нападения кацапов накануне 24 февраля и кто был тогда министром?
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