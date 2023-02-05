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Украина получит самолеты, вопросы просто - какие, - Резников

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винищувач
Министр обороны Алексей Резников заявил, что партнеры предоставят Украине самолеты.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня в плане получения оружия мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма — самолеты тоже будут, вопрос просто - какие", - отметил Резников.

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Он отметил, что партнеры Украины постоянно слышат о необходимости самолетов, поскольку это также часть противовоздушной обороны.

По его словам, Украина может получить как F-16, так и другие самолеты.

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  • акаб акабіч
    просто какой-то понос у яйцеголового
  • Alex Sav 8157c114
    словесний понос почався після яешні по 17 евро за куб метр
  • Алекс Скела
    "А напаслєдок я скажу..." (с)
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