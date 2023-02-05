Украина получит самолеты, вопросы просто - какие, - Резников
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Министр обороны Алексей Резников заявил, что партнеры предоставят Украине самолеты.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сегодня в плане получения оружия мы получили все, остались только самолеты. Могу добавить вам оптимизма — самолеты тоже будут, вопрос просто - какие", - отметил Резников.
Он отметил, что партнеры Украины постоянно слышат о необходимости самолетов, поскольку это также часть противовоздушной обороны.
По его словам, Украина может получить как F-16, так и другие самолеты.