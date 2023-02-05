Минобороны перезапустит антикоррупционное подразделение, оно не справилось, - Резников

Руководство Министерства обороны намерено "перезапустить" антикоррупционное управление министерства.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Среди задач по усилению контроля за деятельностью министерства Резников отметил "перезагрузку антикоррупционного управления Минобороны".

"К сожалению, я вынужден это констатировать, это управление не справилось с задачами, которые возложены на него в соответствии с законодательством", – сказал министр.

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По его словам, ситуация в управлении неудовлетворительна настолько, что Национальное агентство по предотвращению коррупции передало ему предписание провести служебную проверку по сотрудникам антикоррупционного управления Министерства обороны, и министерство такую проверку провело.

Резников также сообщил, что встречался с представителями антикоррупционных общественных организаций и договорился с ними о взаимодействии для выявления случаев коррупции в министерстве, и просил их предложить "кандидатуры людей, которые готовы прийти на работу в это антикоррупционное управление".