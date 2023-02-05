В ОП и МИД прокомментировали информацию об "обещании" Путина не убивать Зеленского: "Не дайте себя обмануть: он - искусный лжец"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал фикцией информацию о якобы обещании президента РФ Владимира Путина не убивать президента Украины Владимира Зеленского, а глава МИД Дмитрий Кулеба напомнил сколько своих же обещаний Путин нарушил и напомнил, что Путин – лжец.

"Возникают странные инсайды эксов о "посредничестве": Путин якобы давал "гарантии не убивать", а "Запад прервал перспективные переговоры". Но все это фикция. За российским вторжением стоит не расширение НАТО", гарантии безопасности или санкции, а желание РФ уничтожить и убивать украинцев", - заявил Подоляк, передает Цензор.НЕТ.

"В прошлом Путин давал обещания не оккупировать Крым, не нарушать Минские соглашения, не вторгаться в Украину, но он сделал все это. Не дайте себя обмануть: он – искусный лжец. Каждый раз, когда он обещал чего-то не делать, именно это было частью его плана", - отметил Кулеба.

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Напомним, бывший премьер-министр Израиля Нафтали Бенетт рассказал, как он встречался с Путиным в начале марта 2022 года, и тот якобы заявил, что не будет убивать Зеленского.