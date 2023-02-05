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Главной угрозой НАТО является Россия. Украина – единственная страна, имеющая опыт борьбы с РФ. Какие еще могут быть аргументы относительно принятия Украины в Альянс, - Резников

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війна,зсу
Украина стала страной НАТО де-факто, остается принять это решение на юридическом уровне.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"В Мадриде (на саммите НАТО. – Ред.) подтвердили, что главной угрозой НАТО является Россия. Украина, со своей стороны, – единственная страна, имеющая опыт борьбы с армией РФ. Какие еще могут быть аргументы относительно принятия Украины в Альянс. Мы четко понимаем, какая страна сколько нам дает танков, продолжаются учения на "Леопардах", говорим о ремонте, обслуживании. Эта динамика показывает, что мы становимся армией, воины которой – лучшие в Европе", - сказал министр.

Он рассказал о внедрении в ВСУ натовской логистической системы.

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"Мы внедрили натовскую систему LOGFAS, которая обеспечивает логистический и складской контроль. Контроль за оружием абсолютно ясен. Численность украинской армии выросла кратно, из-за чего пришлось масштабировать все процессы обеспечения", – резюмировал Резников.

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Топ комментарии

  • Vadym Tsyrkalyuk 3d15560e
    сбитый яйцом летчик, пытается что-то пердеть напоследок...
  • НБ
    Злодюга має сидіти в тюрмі!, а не виступати з очевидними лозунгами. Це корумповане падло сцить українцям прямо в вічі аби тільки продовжувати красти в армії. Агент патрушєва призначив це корумповане гівно саме для того щоб отримувати % з західної допомоги Україні. Саме Зе відповідальний за корупцію в МО - він їх призначив і він їх кришує отримуючи криваві гроші. Без "гешефту" дегенерати втрачають смак життя ... доки не захлинаються кровю з вибитими зубами...
  • Йцу Кенг 07b0c614
    у кого есть отрывной календарь?
    гляньте будь ласка, сегодня, часом, не "День лузера"?
    шо-то у меня такое подозрение......
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