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Украина ожидает от Германии не только Leopard, но и запчасти к ним, - Минобороны

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Украина ожидает от Германии не только танки Leopard, но и запчасти к ним.

Об этом министр обороны Алексей Резников сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам очень важна поддержка Германии не только танками, но еще и запчастями к Leopard", - отметил он.

Резников подчеркнул, что танки Leopard, находящиеся на вооружении армий многих стран мира, будут являться основной боевой единицей танковой коалиции.

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Кроме того, министр сказал, что Украина ждет от Германии зенитные ракетные комплексы IRIS-T.

"Мы разумно подходим в своем обращении к партнерам, что они действительно способны нам дать", – подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Михаил Пивоваров d2cb1588
    А я очікую що цей вилупок закриє свій брехливий пиз**к!!!
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Блін що то сьогодні оте ''чотириоке крадійство'' таке довгееее!
  • Fjall_Raven
    "-нєт!! за запчастини я должон посовєтоваться с шефом! а то он и мну угрожать убить начнёт!"
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