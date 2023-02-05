Россияне принудительно выселяют жителей Токмака и заселяют в их дома предателей, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о политике россиян на оккупированной части Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В городе Токмак Запорожской области российские оккупационные войска принудительно выселяют мирных граждан из их домов с целью заселения местных коллаборантов, которые поддерживают российские оккупационные власти и работают в составе вражеских "правоохранительных органов". Владельцам приказывают покинуть свое жилье и выселиться на улицу".

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