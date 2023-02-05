Новости

Россияне принудительно выселяют жителей Токмака и заселяют в их дома предателей, - Генштаб

3 05310
токмак
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о политике россиян на оккупированной части Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В городе Токмак Запорожской области российские оккупационные войска принудительно выселяют мирных граждан из их домов с целью заселения местных коллаборантов, которые поддерживают российские оккупационные власти и работают в составе вражеских  "правоохранительных органов". Владельцам приказывают покинуть свое жилье и выселиться на улицу".

Читайте также: Российские оккупанты привезли в Запорожскую область гастарбайтеров, которые занимаются грабежом и устраивают пьяные драки, - Федоров

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    голота із мокшанських болот. Скрізь одне і теж
  • Ирина Склярова be57e7dd
    Вчора ті заселились в квартиру мами. Мама - інвалід 1 групи. Я виїхала і її забрала звідти. Дуже "тішить" той факт, що ми - ті кто виїхав з окупації, не має право ні на яку коменсацію за втрчене житло. Тобто у нас наче все супер ГУД! ми з житлом! ВАУ!(
  • Ирина Склярова be57e7dd
    І доречі, в Токмаку, заселяють не "місцевих колобарантів", а заселюють військовими *********.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости