Россияне принудительно выселяют жителей Токмака и заселяют в их дома предателей, - Генштаб
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Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о политике россиян на оккупированной части Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В городе Токмак Запорожской области российские оккупационные войска принудительно выселяют мирных граждан из их домов с целью заселения местных коллаборантов, которые поддерживают российские оккупационные власти и работают в составе вражеских "правоохранительных органов". Владельцам приказывают покинуть свое жилье и выселиться на улицу".