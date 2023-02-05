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Россия и Иран утвердили планы по строительству завода по производству беспилотников, - The Wall Street Journal

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дрони,іран
Москва и Тегеран продвигаются в реализации планов строительства завода по производству иранских беспилотников в России. На нем планируют производить не менее 6 тысяч беспилотников для войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

В рамках развивающегося военного альянса иранская делегация высокого уровня прилетела в Россию в начале января, чтобы посетить запланированное место для строительства завода и обсудить детали для запуска проекта.

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В городе Елабуга, расположенном в Республике Татарстан, делегации Кремля и Тегерана осмотрели пустующую площадку, где планируется строительство завода, который в ближайшие годы сможет производить тысячи беспилотников.

По словам американских чиновников, обе страны стремятся создать более быстрый беспилотник, способный создать новые проблемы для украинской противовоздушной обороны.

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Топ комментарии

  • Alex Dev 0616d21e
    Ну, чому б ні? Україна ж не бомбить росію, а в ірані де не де, а бавовна відбувається. Я не здивуюсь, якщо вони налагодять виробництво швидше ніж ми побачимо дрони якими хизувалося МО.
  • Дід Москаль dead moskal
    А от в нас для заводу Байрактарів 10 млн. баксів на лапу дай і 2 роки чекай. Своїх дронів масового виробництва 0.
    Але почитати деяків звіздаболів, то ми вже перемогли попри втрату теріторії кожного дня. Ви в цьому впевнені, чи просто подобаються дебільні лозунги?
  • Евгений Агро
    Тільки симетрична відповідь від нас, може змінити ситуацію. Замість того, щоб звинувачувати людей в тому, що вони в містах розслабилися, чому ці пісюаністи досі не створив заводи, де будуть вироблятися тисячі таких дронів, які будуть бити по інфраструктурі росіян, що являється законною ціллю, бо живить впк, по заводам впк, бо складам ***********!?
    Відповідь очевидна, бо вони профани, в усьому. Нехай призначать спеціалістів на посади, інакше буде нам значно важче.
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