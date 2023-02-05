Внутренний аудит в Минобороны по закупкам продолжается, - Резников

В Министерстве обороны продолжается внутренний аудит по всем системам закупок.

Об этом министр обороны Алексей Резников сообщил на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы запустили внутренний аудит, который проверяет все системы закупок. Он еще работает. Думаю, что в течение недели он должен официально завершиться по всем процедурам февраля. Тогда уже будут выводы аудита по всему. Дальше это ляжет на стол для принятия соответствующих решений", – сказал Резников.

Он также отметил, что по инициативе министерства параллельно начат государственный аудит.

Кроме того, Счетная палата Верховной Рады готова приступить к аудиту международной технической помощи. Проведение такой проверки важно и для Украины, и для партнеров, подчеркнул министр.

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В то же время, по его словам, в МОУ идет реорганизация. "На сегодняшний день мы реорганизовали несколько подразделений Министерства обороны – это Главное управление имущества и ресурсов, Департамент закупок. Эта реорганизация продолжается. Мы заменили руководство компаний-спецэкспортеров, которые были переданы нам в управление для обеспечения, и продолжаем этот трек дальше", – отметил чиновник.

При этом Резников напомнил о создании при ведомстве Агентства по оборонным закупкам: "Это агентство уже работает, уже заключены первые контракты".

По закупке тылового обеспечения министр подчеркнул, что этот путь пройден на 80%. "Мы успели зарегистрировать агентство, но у него еще нет кадрового наполнения, поэтому сейчас мы находимся на стадии поиска людей, которые способны этим заниматься, чтобы это были менеджеры, логисты, которые будут заниматься закупками тылового обеспечения. Возможно, даже будет объявлен конкурс на руководителя, чтобы дать возможность людям, желающим предоставить свою экспертизу, принять участие в этом", – сказал Резников.

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По его словам, сейчас на складах Вооруженных сил Украины более 200 тысяч бронежилетов и 150 тысяч шлемов, сотни тысяч комплектов зимней и летней формы, всего необходимого, включая обувь. "Уже созданы запасы прочности. Мы постоянно получаем информацию о потребностях от Генерального штаба ВСУ, следим за этим. Мы сделали серьезные запасы", – подчеркнул Резников, подчеркнув, что практически все снаряжение сейчас закупается у украинских производителей, а не у зарубежных, как это было в начале полномасштабного российского вторжения.