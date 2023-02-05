"Реально всем поx#й, понимаешь? Ты сдохнешь, и всем поx#й", - российский оккупант об отношении командиров к подчиненным. АУДИО

Главное управление разведки ВСУ обнародовало фрагмент разговора оккупанта со своей женой, где они обсуждают отношение командиров к российским солдатам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке ГУР.

Жена военнослужащего рассказывает о недовольстве отношением командования к подчиненным.

Главный тезис разговора на языке оригинала:

- "ну реально, как будто просто нелюди-нелюди";

- жена просит мужа не продлевать контракт;

- "надо что-то писать, потому что так не делается. Надо жаловаться, я не знаю, куда-то обращаться".

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