Украина будет второй в мире по количеству установок CAESAR, - Резников

Украина станет вторым в мире государством по количеству установок CAESAR после страны-производителя.

Об этом во время пресс-конференции сказал министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Например, по системам CAESAR мы с вами будем вторыми в мире после Франции, страны производителя. Сейчас еще приедут 12 CAESAR, которые после моего визита объявил министр обороны Франции. Плюс решение королевства Дания передать нам CAESAR, их они заказывали для себя у французского производителя", – сказал Резников.

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Он добавил, что то же касается и других видов вооружения, которые Украина в течение прошлого года получала от партнеров.