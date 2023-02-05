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Украина будет второй в мире по количеству установок CAESAR, - Резников

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Украина станет вторым в мире государством по количеству установок CAESAR после страны-производителя.

Об этом во время пресс-конференции сказал министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Например, по системам CAESAR мы с вами будем вторыми в мире после Франции, страны производителя. Сейчас еще приедут 12 CAESAR, которые после моего визита объявил министр обороны Франции. Плюс решение королевства Дания передать нам CAESAR, их они заказывали для себя у французского производителя", – сказал Резников.

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Он добавил, что то же касается и других видов вооружения, которые Украина в течение прошлого года получала от партнеров.

Топ комментарии

  • Герхард
    Добре, що Резніков яйцями торгував, а не артою.
  • vsbu vsbu
    О. знову бздинь, дава-давай торохти вже все підряд
  • Alexander Kravchenko 4d5299d3
    Яйцеголовий ти ще не в мусорному бачку
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