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Руководитель РПЦ Кирилл в 70-е годы занимался шпионажем в пользу КГБ в Швейцарии, - СМИ

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Патриарх Российской православной церкви Кирилл в 1970-х годах шпионил за Швейцарией в пользу Советского Союза.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Эспресо, об этом сообщают швейцарские воскресные СМИ, рассказывает SwissInfo.

Франкоязычная швейцарская газета Le Matin Dimanche и немецкоязычная газета Sonntags Zeitung со ссылкой на рассекреченные архивы утверждают, что на территории Швейцарской Конфедерации будущий российский религиозный лидер работал на Комитет государственной безопасности СССР и осуществлял разведывательную деятельность.

"Как сообщается, Кирилл занимался шпионажем, работая в Женеве как официальный представитель Московского патриархата при Всемирном совете церквей (ВСЦ). Миссия Кирилла, кодовое имя которого было "Михайлов", состояла также в том, чтобы влиять на Совет, плотно инфильтрированный в 1970-х и 1980-х советскими агентами", - отмечает SwissInfo.

При этом РПЦ отказалась комментировать вероятную шпионскую деятельность Кирилла в Женеве, а ВСЦ со своей стороны говорит, что у него "нет никакой информации" по этому вопросу.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А ірка верещучка казала, що ПЦУ то церква Порошенка. Бо в нас уже є УПЦ МП, томос який видав кирил.
  • Давид Павлович
    Ну вы и вспомнили как верещучка дівкою була))) Она уже давно переобулась, и празднует получение Томоса ПЦУ от Вселенского Патриарха) На следующий год узнаем, что она под руководством боневтика, и организовывала весь этот процесс получения Томоса)
  • Ksenia VB
    Здається завжди говорили, що всі попи були завербовані КДБ.
    Власне тому сталін і організував рпц, щоб більш пильно випасати худобу.
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