Переговоры Украины с Россией утратили смысл после Бучи, - экс-премьер Израиля Беннет
Об этом заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
По его словам, именно он являлся первым иностранным лидером, с которым президент РФ Владимир Путин встретился после 24 февраля. Их разговор состоялся в субботу, 5 марта 2022 года, в Сочи.
Беннет рассказал, что о посреднической помощи его попросил президент Украины Владимир Зеленский. После этого израильский премьер провел серию отдельных переговоров с обоими лидерами и передавал черновики возможного соглашения о прекращении огня. Все действия согласовывались с США, уточнил Беннет.
Кроме того, на переговорах Путин, в частности, согласился не требовать разоружения Украины. Зеленский, вроде бы, соглашался отказаться от требований о вступлении Украины в НАТО, утверждает Беннет.