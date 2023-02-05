Арахамия на фракции подтвердил замену Резникова на Буданова, - СМИ

Верховная Рада проголосует за отставку министра обороны Алексея Резникова на следующем пленарном заседании в ближайшее время. На его место будет назначен начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

Об этом на собрании фракции "Слуга народа" сообщил глава фракции Давид Арахамия, рассказал источник РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Также собеседник подтвердил информацию о том, что Василий Малюк будет назначен главой СБУ, а Игорь Клименко – главой МВД.

В то же время источник сообщил, что Резников заменит Павла Рябикина на должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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