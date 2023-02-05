Нардеп "Голоса" Железняк о запланированных кадровых ротациях: "Буданов на место Резникова, Резников на место Рябикина, Клименко и Малюк на постоянные должности"
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В ближайшее время Верховная Рада назначит Василия Малюка главой СБУ, Игоря Клименко – главой МВД, Кирилла Буданова – министром обороны, а Алексея Резникова – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
"Кадровые:
Буданов на место Резникова,
Резников на место Рябикина,
Клименко и Малюк на постоянные должности", - сообщил нардеп.