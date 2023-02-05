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Нардеп "Голоса" Железняк о запланированных кадровых ротациях: "Буданов на место Резникова, Резников на место Рябикина, Клименко и Малюк на постоянные должности"

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депутат,вр,рада,верховна
В ближайшее время Верховная Рада назначит Василия Малюка главой СБУ, Игоря Клименко – главой МВД, Кирилла Буданова – министром обороны, а Алексея Резникова – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

"Кадровые:

Буданов на место Резникова,

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Резников на место Рябикина,

Клименко и Малюк на постоянные должности", - сообщил нардеп.

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Топ комментарии

  • lammer ya
    Наче байка про квартет
  • 5 копійок
    Круговерть зеленого гівна в природі.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Від перестановки доданків сума ''зеленого непотребу'' незміниться!
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