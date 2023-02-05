Фракция "Слуга народа" приняла решение об увольнении со своих должностей главы Минобороны Резникова и Минстратегпрома Рябикина, - Безуглая

Фракция "Слуга народа" приняла решение об увольнении со своих должностей министра обороны Украины Алексея Резникова и министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщила народный депутат Марьяна Безуглая.

Также, по ее словам, на голосование в парламенте будут вынесены кандидатуры главы СБУ и министра внутренних дел.

"Прошло закрытое заседание фракции "Слуга народа". Без деталей: ситуация с безопасностью в Украине, действия РФ, ограничение выезда за границу, работа фракции в 2023 году, кадровые ротации в правительстве. МОУ и Минстратегпром увольняем. Подаются на постоянных руководители СБУ и МВД", - написала она.

Читайте также: Арахамия на фракции подтвердил замену Резникова на Буданова, - СМИ