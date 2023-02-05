Вручение подозрений представителям Минобороны не касаются системы пищевых закупок, - Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что пока ему неизвестно ни о одном факте вручения подозрения должностным лицам министерства непосредственно по поводу пищевых закупок.

Об этом он сказал на пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мне не известно ни одного факта вручения подозрения кому-то и тем более применения меры пресечения по задержанию в отношении любого чиновника Министерства обороны, связанного с системой закупки питания, с теми контрактами, которые стали предметом исследования журналиста Юрия Николова", - подчеркнул Резников.

По его словам, факты вручения подозрений представителям Минобороны не касаются системы пищевых закупок.

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В то же время, отвечая на вопросы относительно работы бывшего директора Департамента государственных закупок Минобороны Богдана Хмельницкого, министр сказал, что в июле прошлого года назначил аудит работы этого департамента по всем вопросам. По его словам, когда поступили промежуточные заключения аудита в декабре, Хмельницкий был отстранен от должности.

"Он (Хмельницкий. - Ред.) был по моему письменному обращению еще летом направлен в СБУ на прохождение полиграфа. И я получил соответствующие заключения этой экспертизы. Поэтому это и было основанием для отстранения и принятия дальнейших управленческих решений. В дальнейшем он был уволен", - подчеркнул Резников.

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответ ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны отбросил обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили на должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.